Стало известно, сколько прослужит легковушка в России

Стало известно, сколько прослужит легковушка в России
Фото: Pixabay

Выяснилось, что отечественные автомобили куда реже меняют на новые, чем иномарки.

В среднем россияне пользуются одним и тем же автомобилем на протяжении 13,4 лет. Исследование провело агентство «Автостат». Отмечается, что граждане чаще меняют иномарки, чем отечественные машины – средний возраст первых 11,2 года, а вторых – 17 лет.

В материале сказано, что китайские авто самые молодые – 7,4 года. За ними идут корейские и американские. С чем именно это связанно – не уточняется, но надо понимать, что на смену машины влияет сразу несколько факторов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что составлен рейтинг самых небезопасных машин при ДТП. Аналитики ресурса iSeeCars.com после анализа данных Страхового института дорожной безопасности пришли к выводам, что сразу несколько моделей автомобилей можно назвать «капсулами смерти».

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