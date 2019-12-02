Эксперты отметили, что все меньше россиян готовы протестовать

В среднем по стране только трое из десяти верят, что митингом можно отстоять свои права.

Об этом стало известно сегодня, 2 декабря. Исследование проводили социологи «Левада-центра». Выяснилось, что за последние несколько месяцев процент россиян, верящих в успех протестных акций, сократился на 4%. Если в 2019 году оптимистов оказалось 41%, то под конец 2019 года – 30%.

При этом далеко не все готовы выходить на улицы – намерение выразили 25%. Социологи подчеркивают, что ответы разнились в зависимости от города – москвичи больше готовы протестовать, чем жители небольших городов.

Многие россияне отметили, что могут выступать против падения уровни жизни, но не хотят связываться с политическими лозунгами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что администрация Петербурга согласовала митинг против повышения цен на проезд. Разовое посещение метро обойдется в 55 рублей, поездка на наземном транспорте — в 50 рублей.