Бондаренко прокомментировали первые дни зимней уборки в Петербурге

Бондаренко прокомментировали первые дни зимней уборки в Петербурге
Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко. Фото: gov.spb.ru

Вице-губернатор отметил, что пока коммунальные службы справляются неплохо, хоть объем работы и большой.

Об этом стало известно сегодня, 2 декабря. Обо всем сообщает «Комсомольская правда». Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко заявил, что лично проверял, как коммунальные службы справляются с уборкой города. Он считает, что больше всего проблем в Василеостровском, Петроградском и Адмиралтейском районах. Пока что Бондаренко не может никак прокомментировать причины медлительности работников, он их пообещал установить.

В других частях города все обстоит намного лучше, уверяет вице-губернатор. Он отметил, что 1 декабря убирать снег вышли 769 единиц уборочной техники, а скоро к ним присоединяться еще десятки новых машин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в снегоплавильные пункты Петербурга поступил первый снег. Наибольшая загруженность пришлась на снегоплавильный пункт в дома №2 по Октябрьской набережной. Там было утилизировано 295,8 кубометров снега.

николай бондаренко снег уборка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
30 лет прошло с окончания «холодной войны»
Бондаренко прокомментировали первые дни зимней уборки в Петербурге
Путин позволил братьям и сестрам ходить в один детсад и школу
На дворе зима, а в Петербурге думают о борьбе с борщевиком
Эксперты отметили, что все меньше россиян готовы протестовать
Китайцев обязали сканировать лица при покупке сим-карт
Стало известно, сколько прослужит легковушка в России
В Ленобласти в ходе диспансеризации выявили 56 тысяч заболеваний