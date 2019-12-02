Бондаренко прокомментировали первые дни зимней уборки в Петербурге

Вице-губернатор отметил, что пока коммунальные службы справляются неплохо, хоть объем работы и большой.

Об этом стало известно сегодня, 2 декабря. Обо всем сообщает «Комсомольская правда». Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко заявил, что лично проверял, как коммунальные службы справляются с уборкой города. Он считает, что больше всего проблем в Василеостровском, Петроградском и Адмиралтейском районах. Пока что Бондаренко не может никак прокомментировать причины медлительности работников, он их пообещал установить.

В других частях города все обстоит намного лучше, уверяет вице-губернатор. Он отметил, что 1 декабря убирать снег вышли 769 единиц уборочной техники, а скоро к ним присоединяться еще десятки новых машин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в снегоплавильные пункты Петербурга поступил первый снег. Наибольшая загруженность пришлась на снегоплавильный пункт в дома №2 по Октябрьской набережной. Там было утилизировано 295,8 кубометров снега.