В Роскачестве рассказали о лучших приложениях для заказа такси

Роскачество проверило несколько десятков мобильных приложения для заказа такси и определило 22 лучших для использования приложения.

Как сообщается на сайте ведомства, количество приложений, набравших более четырех баллов по оценке экспертов, составляет 22 из 40. Сотрудники Роскачества рекомендовали все эти приложения к использованию.

Приложения из App Store и Google Play проверили на функциональность, удобство пользования, безопасность хранения личных данных, а также наличия онлайн-оплаты.

Все эти критерии выявили лишь у шести приложений: «Яндекс.Такси», Uber Russia и Gett на iOS и «Яндекс.Такси», «Ситимобил» и Uber Russia на Android.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Роскачестве дали рекомендации по безопасным покупкам в интернете.