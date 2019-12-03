Полиция просит граждан помочь в поиске пропавшего ребенка

В Петербурге разыскивается 10-летний мальчик, который пропал вчера в Приморском районе.

Полиция просит граждан помочь в поисках пропавшего. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, мальчик 30.04.2009 года рождения, вчера, 2 декабря, около 14.30 после занятий он вышел из школы № 578 на Комендантском проспекте, 37, и до сих пор не вернулся.

Приметы: на вид 10 лет, рост 120 см, худое телосложение, волосы темно-русые, европейский тип лица, глаза серые.

В последний раз, когда его видели, он был одет в синюю шапку, куртку черного цвета, штаны черного цвета и белые кроссовки.

Тех, кто его увидит просьба сообщить в полицию по телефонам: 348-48-13, 573—59-02 или 573-60-00.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге нашелся мальчик, который ушел из дома из-за нелюбви к хоккею. О пропаже пасынка в полицию 21 октября заявила 39-летняя женщина. Она сообщила, что ребенок ушел из дома после ссоры.