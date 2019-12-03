Пропавшего в Петербурге 10-летнего мальчика нашли живым и здоровым

Пропавший в Приморском районе Петербурга 10-летний мальчик найден. Ребенок потерялся днем 2 декабря.

Мальчик жив и здоров, сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти. Сейчас ребенок находится с родителями.

«Все в порядке», — добавили в пресс-службе.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Где мальчик пропадал все это время, пока неизвестно.

Напомним, десятилетний мальчик пропал после уроков в понедельник, 2 декабря. Школу на Комендатском проспекте он покинул около 14:30 часов. После на связь не выходил. Установить местонахождения ребенка не удавалось до утра вторника. К поискам подключились полиция и волонтеры.

Ребенку на вид около 10 лет, рост его — 1 м 20 см. Одет мальчик был в синюю шапку, черную куртку, черные штаны и белые кроссовки.