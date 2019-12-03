Новогодний ужин обойдется россиянам в 10 тысяч рублей

Россияне тратят около 10 тысяч рублей на стол к Новому году. Фото: pixabay

Россияне тратят около 10 тысяч рублей на стол к Новому году. Фото: pixabay

Эксперты узнали среднюю стоимость продуктов для праздничного ужина в преддверии Нового года. На эти цели россияне потратят порядка 10 тысяч рублей.

Согласно данным компании Nielsen, в первую очереди жители России покупают к столу овощи и фрукты (93%), сыр (89%), мясные продукты (81%), а также мясо, рыбу и птицу (87%).

Из алкоголя чаще закупают шампанское и игристые вина (84%), обычному вину отдают предпочтение 59% процентов опрошенных, а водке — 40%. Среди безалкогольных напитков спросом пользуются соки, газированные напитки и минеральная вода.

В опросе приняли участие более тысячи человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне рассказали, сколько готовы потратить на новогодние подарки. Россияне признались, что планируют потратить на новогодние подарки для самих себя почти вдвое больше, чем для своей второй половины.