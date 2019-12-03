В Петербурге ресторан оштрафовали за невыполнение требований прокурора

В итоге организацию оштрафовали на 50 тыс. рублей.Фото: Pixabay

В итоге организацию оштрафовали на 50 тыс. рублей.Фото: Pixabay

Прокуратура проверку соблюдения закона в деятельности ресторана «Вилладжио».

По итогам проверки прокурор внес представление об устранении нарушений закона в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, сообщили в прокуратуре Петербурга.

Однако требования прокуратуры не были выполнены.

Статьей 17.7 КоАП РФ установлена административная ответственность за умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий.В итоге организацию оштрафовали на 50 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ООО «Первая международная букмекерская компания» использовала рекламу с намеком на сравнительные критерии, которые признаны антимонопольной службой недостоверными