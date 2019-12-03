Семак вошел в десятку лучших тренеров «Зенита»

Сергей Семак вошел в десятку лучших тренеров «Зенита» по числу побед.

Это случилось после домашнего матча 18-го тура РПЛ с московским «Спартаком».

Для попадания в этот рейтинг Семаку хватило всего 74 игр, что стало одним из лучших результатов. Быстрее него 45 побед на тренерском мостике «Зенита» одержали только Лучано Спаллетти (в 69-м матче) и Андре Виллаш-Боаш (в 72-м), сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Напомним, что 1 декабря, «Зенит» в меньшинстве обыграл «Спартак» со счетом 1:0.

«Зенит» с 42 очками лидирует в таблице РПЛ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что оскорблявшим нападающего национальной команды Артема Дзюбы фанатам грозит запрет на посещение матчей сборной России в Петербурге на Евро-2020.