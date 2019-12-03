Пассажиров в Петербурге перевозили восемь неисправных маршруток

Пассажиров в Петербурге перевозили восемь неисправных маршруток
Маршрутка в Петербурге. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Петербурге провели рейд по проверке технического состояния маршрутных автобусов и выявили восемь неисправных автобусов.

Как сообщили в СПб ГКУ «Организатор перевозок», в понедельник, 2 декабря, в Калининском и Фрунзенском районах города выявили восемь маршруток с различными нарушениями правил технической эксплуатации, среди которых три маршрутки, состояние которых вообще запрещает их эксплуатацию.

Так, постановления об устранении нарушений или о запрете эксплуатации выписали водителям маршруток №№ К-72, К-94, К-101, К-131, К-199 в Калининском районе и К-59, К-388 во Фрунзенском районе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в мае в Петербург прибудут 100 односекционных автобусов. Общая стоимость транспорта составит 1,67 млрд рублей.

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