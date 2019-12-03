Таксисты вышли на митинг в Петербурге

В Адмиралтейском районе Петербурга 3 декабря прошел митинг водителей такси. Они выступили за принятие закона, регулирующего их права.

Митингущие собрались в парке «Екатерингоф». Участие в акции приняли около 60 человек, сообщает группа «Taxi.News — Новости Такси» в соцсети «ВКонтакте».

Таксисты просят принять закон, направленный на регулирование прав водителей и пассажиров. Изменения необходимы в связи с приходом на рынок интернет-агрегаторов. Прежние нормы, как отмечают таксисты, устарели.

Среди предложений — введение обязательной аттестации водителей на знание правил дорожного движения и города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Министерство транспорта РФ предложило запретить управлять такси водителям с непогашенной судимостью. Законопроект распространяется на фигурантов уголовных дел, связанных с тяжкими и особо тяжкими преступлениями.