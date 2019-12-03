В Госдуме оценили планы исключения «площадки» из экзамена на водительские права

В Госдуме оценили планы ГИБДД убрать «площадку» из экзамена на получение водительских прав с октября 2020 года.

«Можно спокойно делать какие-то маневры в пределах площадки, но это далеко от реальной жизни. Картина совершенно не та. Думаю, что решение убрать площадку правильное», — сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков, сообщает RT.

По его мнению, необходимо дать больше часов на обучение на улице.

Сегодня стало известно, что ГИБДД России планирует исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках. Изменения могут вступить в силу с 1 октября 2020 года.Госавтоинспекция готовит ряд нормативно-правовых актов. Один из них касается правил проведения экзаменов, рассказал начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России планируют ввести электронные водительские удостоверения. Показывать права автомобилисты смогут на экране мобильного телефона. Сроки введения электронных удостоверений не уточняются.