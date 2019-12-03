Россиянин прославился после того, как оплатил проезд пассажирам маршрутки

В Новосибирске мужчина сел в маршрутку на первой остановке и оплатил проезд всем пассажирам, которые заходили в транспортное средство.

«Я увидел, что маршрутка подъезжает, и подбежал, по-быстренькому заскочил. Он мне сказал, что сегодня проезд бесплатный», — рассказал НГС один из пассажиров маршрутки.

Пассажиры сильно удивились такому поступку. Незнакомец проехал весь маршрут и не объяснил, зачем он это делает.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-губернатор Эдуард Батанов рассказал, какое финансирование потребуется для проведения новой реформы.Так, по словам Батанова, за первую половину следующего года из петербургского бюджета выделят почти 2 миллиарда рублей на деятельность коммерческий перевозчиков по схеме, которая действует сейчас.