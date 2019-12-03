Россиянин прославился после того, как оплатил проезд пассажирам маршрутки

Россиянин прославился после того, как оплатил проезд пассажирам маршрутки
Пассажиры сильно удивились такому поступку. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

В Новосибирске мужчина сел в маршрутку на первой остановке и оплатил проезд всем пассажирам, которые заходили в транспортное средство.

«Я увидел, что маршрутка подъезжает, и подбежал, по-быстренькому заскочил. Он мне сказал, что сегодня проезд бесплатный», — рассказал НГС один из пассажиров маршрутки.

Пассажиры сильно удивились такому поступку. Незнакомец проехал весь маршрут и не объяснил, зачем он это делает.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-губернатор Эдуард Батанов рассказал, какое финансирование потребуется для проведения новой реформы.Так, по словам Батанова, за первую половину следующего года из петербургского бюджета выделят почти 2 миллиарда рублей на деятельность коммерческий перевозчиков по схеме, которая действует сейчас.

маршрутка новосибирск проезд
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы выйдут на дозор для защиты деревьев на Грибоедова
«Минеры» судов Петербурга угрожают дронами над Кремлем
Россиянин прославился после того, как оплатил проезд пассажирам маршрутки
Курение ускоряет процесс старения
На Кронштадтской улице произошло ДТП с участием машины инкассации и кроссовера
В Петербурге опять началась массовая эвакуация судов
По версии Dictionary прилагательное «экзистенциальный» стало словом года
В Петербурге одному из училищ могут дать имя Виктора Цоя