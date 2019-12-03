В Петербург открылся центр выдачи Fan-ID на матчи Евро-2020

В Петербург открылся центр выдачи Fan-ID на матчи Евро-2020
Петербург примет три матча групповой стадии и одну игру четвертьфинала. Фото: Baltphoto

В Северной столице заработал центр выдачи паспортов болельщиков для фанатов, купивших билеты на игры чемпионата Европы по футболу, которые пройдут в Петербурге в следующем году.

Церемония открытия состоялась во вторник, 3 декабря, в торговом центре «Пассаж» на Невском проспекте. Паспорт болельщика (Fan-ID) является необходимым документом для каждого зрителя матчей. Без его предъявления нельзя попасть на стадион.

Напомним, что в прошлом году, во время проведения футбольного чемпионата мира, использовалась аналогичная система. Кроме того, владельцы паспортов болельщиков получают дополнительные льготы. Так, наличие Fan-ID дает возможность добраться до «Газпром Арены» бесплатно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Большой Морской улице в Петербурге появились часы, отсчитывающие время до начала Евро-2020.

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В Петербург открылся центр выдачи Fan-ID на матчи Евро-2020
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