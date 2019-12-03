Алла Пугачева отправит своих детей в школу за 340 тысяч рублей в месяц

Алла Пугачева отправит своих детей в школу за 340 тысяч рублей в месяц
Максим Галкин часто делится забавными видеороликами с детьми в Instagram. Фото: Instagram @maxgalkinru

Сейчас шестилетние Лиза и Гарри ходят в элитный детский сад в Подмосковье. Однако в следующем году детям пора идти в первый класс, и Примадонна остановила свой выбор на Первой Московской гимназии.

Частная школа, которую Алла Пугачева и Максим Галкин сочли подходящей для двойняшек, находится неподалеку от их роскошного особняка в деревне Грязь. Обучение детей будет стоить 170 тысяч рублей в месяц за каждого. Артистка уже познакомилась с преподавательским составом школы и изучила учебную программу.

Отметим, что сейчас Лиза и Гарри ходят в частный детский сад, расположенный на Рублевке. Он обходится звездным родителям в разы дороже: ежемесячная плата за каждого ребенка составляет 320 тысяч рублей. Так что школа, вероятно, значительно уменьшит траты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о признании Примадонны. Оказалось, она совсем не скучает оп сцене.

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