Алла Пугачева отправит своих детей в школу за 340 тысяч рублей в месяц

Максим Галкин часто делится забавными видеороликами с детьми в Instagram. Фото: Instagram @maxgalkinru

Максим Галкин часто делится забавными видеороликами с детьми в Instagram. Фото: Instagram @maxgalkinru

Сейчас шестилетние Лиза и Гарри ходят в элитный детский сад в Подмосковье. Однако в следующем году детям пора идти в первый класс, и Примадонна остановила свой выбор на Первой Московской гимназии.

Частная школа, которую Алла Пугачева и Максим Галкин сочли подходящей для двойняшек, находится неподалеку от их роскошного особняка в деревне Грязь. Обучение детей будет стоить 170 тысяч рублей в месяц за каждого. Артистка уже познакомилась с преподавательским составом школы и изучила учебную программу.

Отметим, что сейчас Лиза и Гарри ходят в частный детский сад, расположенный на Рублевке. Он обходится звездным родителям в разы дороже: ежемесячная плата за каждого ребенка составляет 320 тысяч рублей. Так что школа, вероятно, значительно уменьшит траты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о признании Примадонны. Оказалось, она совсем не скучает оп сцене.