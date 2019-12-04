Труп пенсионера в огороде нашли в деревне Низовская

Житель деревни Низовская, расположенной в Лужском районе Ленинградской области, нашел в огороде соседнего дома замерзший труп.

Как стало известно gazeta.spb.ru, днем во вторник, 3 декабря, правоохранительные органы Лужского района получили сообщение от мужчины. Местный житель рассказал, что он нашел труп пожилого мужчины в соседнем огороде.

На месте происшествия стражи порядка обнаружили тело погибшего. Он лежал возле частного дома №43 по улице Лесной. Правоохранители установили личность погибшего: 72-летний мужчина был хозяином этого дома.

Его тело направили в морг, где эксперты установят причину смерти жителя деревни Низовская.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в доме на Вербной улице у лифта нашли труп. В Приморском районе города на Неве жильцы одного из домов обнаружили труп уроженца Алма-Аты.