В доме на Вербной улице у лифта нашли труп

В Приморском районе города на Неве жильцы одного из домов обнаружили труп уроженца Алма-Аты.

Все произошло в понедельник, 2 декабря, на Вербной улице. В полицию об увиденном в доме №14, корпус 2, сообщили в 9:50. Тело лежало у лифта под почтовыми ящиками.

Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие к месту происшествия стражи порядка установили личность погибшего: 48-летний мужчина был жильцом указанного дома. Погибший лежал на боку, лицом к стене. На теле не обнаружили признаков насильственной смерти.

Тело направлено в морг для установления причин смерти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о нападении на петербуржца в баре. Мужчина рассказал полицейским, что он лишился часов и мобильного телефона.