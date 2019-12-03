Петербуржец вышел из бара на Рубинштейна без часов и мобильника

Петербуржец вышел из бара на Рубинштейна без часов и мобильника
Полицейские устанавливают все детали происходящего. Фото: Pixabay

Петербуржец обратился к полицейским после нападения неизвестного в баре. Злоумышленник ударил его и похитил личные вещи.

Мужчина пришел в отдел полиции сегодня, 3 декабря, около 7 часов утра. По словам заявителя, он находился в заведении на улице Рубинштейна, когда его ударил неизвестный. Он также добавил, что посетитель украл у него мобильник и брендовые часы стоимостью 520 тыс. рублей.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, стражи порядка проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пенсионерке, которая передала мошеннику 600 тыс. рублей. Он позвонил петербурженке под предлогом помощи.

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