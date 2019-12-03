На Дыбенко мошенник оставил пенсионерку без 600 тысяч под предлогом помощи

На Дыбенко мошенник оставил пенсионерку без 600 тысяч под предлогом помощи
Пенсионерка передала деньги мошеннику после звонка. Фото: Pixabay

В Невском районе Северной столицы мошенник под предлогом помощи оставил пенсионерку без 600 тыс. рублей.

В отдел полиции обратилась 87-летняя жительница. Заявительница рассказала, что ей на телефон позвонил неизвестный и сообщил, что якобы стал виновником смертельной аварии. Под предлогом помощи ее сыну, он потребовал у пенсионерки деньги. Затем, в квартире дома 27 по улице Дыбенко жительница передала неизвестному указанную сумму.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, по факту мошенничества возбудили уголовное дело. Полицейские начали розыск злоумышленника.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о девушке, которая ударила управляющего бутылкой и похитила деньги из бара.

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На Дыбенко мошенник оставил пенсионерку без 600 тысяч под предлогом помощи
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