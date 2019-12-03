Во Всеволожском районе недовольная посетительница бара запустила бутылку в управляющего и похитила выручку

Во Всеволожском районе недовольная посетительница бара запустила бутылку в управляющего и похитила выручку
Девушке агрессивно отреагировала на замечание о закрытии бара. Фото: Pixabay

Во Всеволожском районе недовольная посетительница бара ударила пустой бутылкой управляющего заведением.

Инцидент произошел в понедельник, 2 декабря, около 6 утра. В отдел полиции обратился 42-летний мужчина. Управляющий рассказал, что он сообщил посетительнице о закрытии бара. Замечание девушке не понравилось, из-за чего она ударила мужчину бутылкой по голове.

После ее ухода сотрудник обнаружил пропажу 200 евро из кармана, 3 тыс. 370 рублей выручки и частично разбитый алкоголь.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, в настоящее время проводится проверка по факту произошедшего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании подозреваемого в хищении авто. Иномарка была изъята.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти проверка пропажа
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