Во Всеволожском районе недовольная посетительница бара запустила бутылку в управляющего и похитила выручку

Девушке агрессивно отреагировала на замечание о закрытии бара. Фото: Pixabay

Девушке агрессивно отреагировала на замечание о закрытии бара. Фото: Pixabay

Во Всеволожском районе недовольная посетительница бара ударила пустой бутылкой управляющего заведением.

Инцидент произошел в понедельник, 2 декабря, около 6 утра. В отдел полиции обратился 42-летний мужчина. Управляющий рассказал, что он сообщил посетительнице о закрытии бара. Замечание девушке не понравилось, из-за чего она ударила мужчину бутылкой по голове.

После ее ухода сотрудник обнаружил пропажу 200 евро из кармана, 3 тыс. 370 рублей выручки и частично разбитый алкоголь.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, в настоящее время проводится проверка по факту произошедшего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании подозреваемого в хищении авто. Иномарка была изъята.