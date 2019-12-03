На Есенина задержали подозреваемого в краже Volvo C30

На Есенина задержали подозреваемого в краже Volvo C30
Volvo C30 был похищен в воскресенье, 1 декабря. Фото: Pixabay

В Выборгском районе Петербурга стражи порядка задержали подозреваемого в угоне иномарки. Похищенный автомобиль был изъят.

Хэтчбэк Volvo C30 был похищен в воскресенье, 1 декабря, в период с 16:50 до 17:30 от дома №3 по улице Ивана Фомина. По факту кражи возбудили уголовное дело.

Как стлало известно gazeta.spb.ru, на следующий день, 2 декабря, в ходе оперативно-розыскных мероприятий у дома 10 по улице Есенина был задержан подозреваемый в преступлении. Им оказался 25-летний индивидуальный предприниматель.

Подозреваемому назначена подписка о невыезде. Он уже был неоднократно судим, в частности, за грабеж.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о хищении смартфона у подростка. Неизвестный ударил его по лицу из-за гаджета.

задержание иномарка новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Голодные студенты ограбили доставщика еды в Пушкине
Жители Петербурга недовольны открытием ресторана напротив Пискаревского кладбища
СК завершил расследование дела сестер Хачатурян
Мошенник из Петербурга получал пособие по уходу за ребенком, работая в ...
Владелец гаража, выступивший против чиновников с автоматом, стал фигурантом ...
На Есенина задержали подозреваемого в краже Volvo C30
Из-за ложных минирований в Петербурге эвакуировали около 11 тысяч человек
В Роскачестве рассказали о лучших приложениях для заказа такси