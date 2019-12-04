В Волоколамском переулке задержали петербуржца с килограммом наркотика

В Волоколамском переулке задержали петербуржца с килограммом наркотика
Волоколамский переулок, дом №1. Фото: Google.Maps

В центре Петербурга задержали мужчину, которого подозревают в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Полиция изъяла почти килограмм наркотика.

Как сообщили в главке МВД по Петербургу, вечером во вторник, 3 декабря, возле дома №1 по Волоколамскому переулку задержан безработный 33-лтений мужчина с пакетом кристаллического вещества белого цвета.

Экспертиза показала, что изъятое вещество является производным наркотического средства «N-метилэфедрон», общей массой 984,5 грамма.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главу группы наркоторговцев осудили на почти 9 лет в Петербурге.

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