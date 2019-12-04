Неизвестный обчистил квартиру риэлтора в Выборге

В городе Выборге неизвестный обчистил квартиру риэлтора. В отдел полиции обратилась 48-летняя женщина.

Все произошло во вторник, 3 декабря, в доме на улице Северный Вал. По словам заявительницы, злоумышленник, подобрав ключи к входной двери, проник в ее квартиру. Она обнаружила пропажу 400 тыс. рублей и ювелирных украшений. Жительница добавила, что в квартиру проникли в период с 9 часов утра до 7 вечера

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, ущерб составил 581 тыс. рублей. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Правоохранители начали розыск злоумышленника.

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