Две квартиры в Петербурге обчистили почти на 900 тысяч рублей

Правоохранители разыскивают злоумышленников, похитивших ювелирные украшения из двух квартир в Московском и Фрунзенском районах Петербурга.

Как стало известно gazeta.spb.ru, днем 3 декабря житель квартиры в доме №63, корпус , по проспекту Юрия Гагарина обратился в полицию с заявлением о краже. Он рассказал правоохранителям, что кто-то пробрался в его квартиру, подобрав ключ от замка входной двери и вынес ювелирные украшения на сумму 820 тысяч рублей.

Вечером в тот же день в полицию о краже сообщили жительница дома №27 по улице Турку. По ее словам, злоумышленник взломал дверь ее квартиры и совершил хищение ювелирных изделий на сумму 66,8 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по факту краж.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина проломил потолок, чтобы проникнуть в ювелирный на Наставников.