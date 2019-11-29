Мужчина проломил потолок, чтобы проникнуть в ювелирный на Наставников

В Красногвардейском районе Петербурга неизвестный пытался обокрасть ювелирный магазин на проспекте Наставников. Внутрь он попал из соседнего помещения, проломив потолок.

Попытка кражи произошла в ночь на 28 ноября. Мужчина пробрался в сетевой спортивный клуб. Оттуда он проломил потолок подсобного помещения ювелирного магазина. Оказавшись внутри, неизвестный скрылся, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители полагают, что мужчина намеревался похитить ювелирные украшения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленник объявлен в розыск.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге арестовали бывшего кассира отделения банка. её обвиняют в причастности к серии разбойных нападений на ювелирные магазины и почтовые отделения. Её также подозревают в хищении 11 млн из банка, в котором она прежде работала.