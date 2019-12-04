На Королева задержали мужчину, находящегося в межгосударственном розыске

На Королева задержали мужчину, находящегося в межгосударственном розыске
Полицейские задержали мужчину на проспекте Королева. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Приморском районе Северной столицы стражи порядка задержали гражданина одного из среднеазиатских государств, находящегося в межгосударственном розыске.

Все произошло во вторник, 3 ноября, на проспекте Королева. В ходе розыска стражи порядка задержали 46-летнего мужчину у дома 51.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, гражданин находился в розыске по обвинению в мошенничестве, совершенном у себя на родине. Его доставили в отдел полиции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о заявлении частного извозчика. Он рассказал, что двое неизвестных оставили его в лесу без машины.

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