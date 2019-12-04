В Кировском районе двое пассажиров оставили частного извозчика в лесу без машины и телефона

В Кировском районе Ленобласти двое неизвестных оставили водителя без автомобиля, документов и мобильника, предварительно вывезя в лес.

В отдел полиции 29-летний мужчина, занимающийся частным извозом, обратился во вторник, 3 декабря. Заявитель рассказал, что он доставил мужчину на автомобиле «ВАЗ» в поселок Приладожский из Москвы. Они подъехали к хостелу, где их встретил неизвестный. Совместно с пассажиром новый попутчик вывезли водителя в лес, где связали железным прутом. После, по словам заявителя, мужчины угрожали ему причинением травм и забрали личные вещи.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, стражи порядка проводят проверку по факту произошедшего.

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