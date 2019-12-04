На Петергофском шоссе двое попытались украсть автоприцеп, но испугались владельца

В Красногвардейском районе Петербурга в отдел полиции обратился местный житель, рассказав о покушении на кражу автоприцепа.

По словам 50-летнего заявителя, около 15 часов у дома 90 по Петергофскому шоссе неизвестные пытались похитить принадлежащий ему прицеп-контейнеровоз. Он добавил, что застал злоумышленников за разрезом замка с помощью газосварочного оборудования, после чего они скрылись с места происшествия.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, мужчина отметил, что прицеп приведен в негодность и восстановлению не подлежит. Причиненный ущерб он оценил в 200 тыс. рублей.

По факту покушения на кражу было возбуждено уголовное дело. Правоохранители начали розыск злоумышленников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании гражданина, находящегося в межгосударственном розыске. Его поймали в Петербурге.