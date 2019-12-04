В Московском районе угнали Land Rover и Lexus RX общей стоимостью 6 миллионов

В Московском районе угнали Land Rover и Lexus RX общей стоимостью 6 миллионов
Обе иномарки были похищены 3 декабря. Фото: pixabay

В Московском районе Петербурга стражи порядка разыскивают автоугонщиков, похитивших две дорогостоящих иномарки. Речь идет о Land Rover Discovery Sport и Lexus RX.

О первом автоугоне стало известно во вторник, 3 декабря. В отдел полиции обратился 44-летний директор одной из компаний. По словам заявителя, он обнаружил пропажу принадлежащего лизинговой компании Land Rover Discovery Sport.

Он добавил, что машину похитили в период с 20 часов 2 декабря до 8:10 3 декабря от дома №61 по проспекту Космонавтов. Сумма ущерба составила 2,64 млн рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, вторую иномарку угнали в этот же день. В полицию обратилась 30-летняя жительница Великого Новгорода. По ее словам, автомобиль похитили от дома №1 по площади Победы. Она отметила, что в период с полуночи 23 ноября до 12 часов 3 декабря она находилась на отдыхе в Турции.

Lexus RX, принадлежащий ее матери, заявительница оценила в 3,5 млн рублей.

Обе иномарки не оборудованы допсистемами спутниковой сигнализации. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали покушении на кражу. Двое неизвестных попытались снять автоприцеп.

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