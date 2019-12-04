В ГАТИ рассказали о новых ограничениях движения в Петербурге

В Государственной административно-технической инспекции рассказали, какие дорожные ограничения вступят в силу 5 и 6 декабря в Петербурге.

Так, с 4 декабря до 10 января будет затруднено движение по участку проспекта Ветеранов от улицы Партизана Германа до моста Ветеранов в Красносельском районе. Причиной ограничений является прокладка водопровода сотрудниками «Водоканала».

Такие же работы будут проводиться в Центральном районе в период с 6 по 8 декабря. Проезд будет ограничен на участке Фурштатской улицы от Мелитопольского переулка до проспекта Чернышевского. Дорожниками будет предусмотрен объезд — по улицам Потемкинской и Кирочной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что движение по Косыгина ограничат до весны: ведутся строительные работы.