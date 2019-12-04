«Зенит» проведет «Новогодний променад» перед матчем с «Динамо»

Футбольный клуб «Зенит» устроит «Новогодний променад» 6 декабря перед заключительной домашней игрой 2019 года. В программе — ярмарка, детская елка, концерт, автограф-сессия и многое другое.

Начало программы в 17:30. На центральной лестнице «Газпром Арены» украсят гигантскую ель. Юные болельщики «Зенита» смогут принять участие в играх с Дедом Морозом и конкурсах с подарками.

В чаше стадиона устроят новогоднюю ярмарку. В ассортименте — зимние сувениры от «Зенита», рождественские пряники, глинтвейн и другое.

Помимо этого, болельщиков ждут выступления ансамбля «Пролетарское танго» и группы «Тролль гнет ель». Последние выйдут на сцену в костюмах Дедов Морозов.

На «Газпром Арене» также ожидаются автограф-сессия Андрея Лунева, эскиз-показ спектакля «Хармс» от Театра им. Ленсовета, экскурсия по стадиону с Федором Погореловым, новогодний рейв и розыгрыш билета на первый матч «Зенита» в 2020 году.

Сине-бело-голубые 6 декабря встретятся с «Динамо». Стартовый свисток будет дан в 19:30. Матч пройдет в рамках 19 тура Российской Премьер-Лиги.

Напомним, «Зенит» обошел «Спартак» в 18 туре РПЛ. Матч завершился со счетом 1:0. Преимущество «Зенит» получил после автогола защитника «Спартака» Ильи Кутепова.