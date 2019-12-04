С места тройного ДТП на Муринской дороге госпитализировали двух девочек

Машина скорой помощи увезла водителя и двух детей. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Машина скорой помощи увезла водителя и двух детей. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Красногвардейском районе Петербурга произошло тройное ДТП. Машина скорой помощи увезла одного водителя и двух детей.

Авария случилась в среду, 4 декабря, утром на Муринской дороге. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по городу и области, столкновение спровоцировал водитель Mazda. Он должен был пропустить Ford, выезжая с прилегающей территории, однако проигнорировал правила. В результате удара вторая машина выехала на «встречку», где зацепила Mitsubishi.

С места происшествия были госпитализированы владелец Ford и его пассажиры — две девочки 4 и 7 лет. Они получили травмы средней степени тяжести.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП на Авангардной улице. Участниками аварии стали легковые автомобили.