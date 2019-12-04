В Петербурге за сутки «заминировали» сотню объектов

В Петербурге за сутки &#171;заминировали&#187; сотню объектов
Эвакуация судов 28 ноября. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Накануне, 3 декабря, правоохранительные органы проверили 101 объект в Петербурге из-за сообщений о минировании. Ни на одном из них взрывных устройств найдено не было.

Согласно данным правоохранителей, за сутки в Северной столице были проверены 12 судов, 27 медицинских учреждений, 51 торгово-развлекательный комплекс, три станции метрополитена, аэропорт Пулково и семь вокзалов. Всего было эвакуировано 7699 человек. Сообщения о минировании оказались ложными, сообщает «Фонтанка.ру».

Сообщения с угрозами взрыва начали поступать в петербургские суды 28 и 29 ноября, а со 2 декабря они поступают и в ТРК.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за ложных минирований в Петербурге эвакуировали около 11 тысяч человек.

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