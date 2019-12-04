Станцию метро в Кудрово планируют сдать в срок

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что станцию метро в Кудрово должны открыть в 2025 году, без переноса сроков.

По словам Дрозденко, сейчас на объекте ведутся строительные работы. Шахты метро уже сделаны. Он отметил, что новую станцию подземки в Кудрово сдадут строго в срок — в 2025 году.

Глава Ленобласти также добавил, что станция метро «Девяткино» в Мурино уже давно нуждается в реконструкции. Он объяснил это увеличением числа жителей в городе и предложил установить на станции реверсивное движение. Ленобласть, по его словам, готова это профинансировать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кудрово проектируют новые развязки. Проект по строительству новой развязки в Кудрово в Ленинградской области будет утвержден весной 2020 года.