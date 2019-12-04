В Ленобласти почти 300 человек переселили из аварийного жилья

В Ленобласти почти 300 человек переселили из аварийного жилья
В течение шести лет должны расселить более тысячи аварийных домов. Фото: pixabay

В Ленинградской области расселили 281 человека из аварийного жилья. Новым жильем обзавелись жители 11 районов, сообщает пресс-служба областного правительства.

Всего за минувшие месяцы 2019 года областные власти приобрели 106 квартир на вторичном рынке. Жильем обеспечили жителей Волосовского, Волховского, Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Киришского, Кировского, Лодейнопольского, Приозерского, Сланцевского и Тосненского районов.

Сейчас в Ленобласти готовят следующие этапы программы расселения аварийных домов. Речь идет о муниципальных контрактах. В шести населенных пунктах проводят процедуры по передаче земли застройщикам, на которой построят многоквартирные дома.

В течение шести лет должны расселить более тысячи аварийных домов, в которых живут 16,5 тысяч человек. На это было выделено 12,5 млрд рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Еврострой» выкупил аварийные здания на Малом проспекте Петроградки.

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