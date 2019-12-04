Журналисте ищут применение Tesla в МВД и Росгвардии

Журналисте ищут применение Tesla в МВД и Росгвардии
Новейший Tesla-car в "обработке" фирменной символики полиции. Фото: Мойка78

22 ноября Илон Маск представил новую модель электрокара Tesla, пикап Cyber Track. Автомобиль восхитил поклонников по всему свету, завладеть новым пикапом мечтают даже сотрудники полиции разных стран.

Cyber Track создан из стали высокой прочности. Кроме того, одного заряда автомобилю хватает на 400-600 километров пути. Цена электропикапа составляет от 40 до 50 тысяч долларов. Спустя лишь пару дней после презентацию, на необычную машину поступило 200 тысяч предзаказов.

Мойка78 продемонстрировала возможный внешний вид Cyber Track, если им заинтересуются российские правоохранительные структуры. Издание также предположило, каким «транспортом будущего» мог бы воспользоваться ОМОН.

Автобус ОМОН для массовых задержаний. Мойка78

Дорожная полиция тоже должна быть обеспечена модернизированными моделями мотоциклов с современным дизайном.

Фото: Мойка78

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прототип ракеты производства SpaceX взорвался во время испытаний.

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