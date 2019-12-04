Соколова не пускают на свидания с адвокатом

Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве, лишили возможности свиданий с адвокатом. Из Петербурга он был переведен в СИЗО-2 «Бутырка» в Москве.

Как рассказал журналистам адвокат Соколова Александр Почуев, у Соколова нет жалоб на условия содержания, за исключением невозможности видеться с адвокатом.

«Мне отказывают в требовании о вызове моего клиента в виду недостаточности мест в кабинетах», — пояснил Почуев.

Адвокат намерен подать жалобу в адрес руководителя изолятор и надзирающего прокурора.

Напомним, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в убийстве 24-летней аспирантки, с которой он состоял в отношениях. По решению суда историк заключен под стражу до 8 января 2020 года.

Соколова задержали утром 9 ноября на набережной реки Мойки. Как полагает следствия, из воды его достали с рюкзаком, в котором находились отрезанные женские руки и травматический пистолет. На квартире у Соколова нашли обезглавленное тело девушки, голову и окровавленную пилу. Следствие считает, что она была убита из малокалиберного оружия. После смерти тело аспирантки расчленили и частично утопили в реке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у Олега Соколова сменился сокамерник в СИЗО-2 «Бутырка». Его соседом стал мужчина, обвиняемый в краже.