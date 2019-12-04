Режиссер «Джокера» Тодд Филлипс прокомментировал слухи о сиквеле

Режиссер «Джокера» Тодд Филлипс прокомментировал слухи о о создании продолжения нашумевшей картины.

«Ещё до выхода «Джокера» начались разговоры о сиквеле. Представители студии поднимали этот вопрос. И мы с Хоакином обсуждали его ещё на съемках. Но дальше дело не пошло. Ни у нас, ни у Warner Bros. Думаю, они просто дают нам время, и если мы все же придумаем что-нибудь, и Хоакин согласится, то мы сделаем продолжение. Но пока речь об этом не идет», — рассказал он, сообщает NME.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что фильм «Джокер» получит продолжение. Издание The Hollywood Reporter сообщило, что режиссер фильма «Джокер» Тодд Филлипс получил разрешение на съемки второй части киноленты. Сообщалось, что в главной роли вновь снимется Хоакин Феникс.

Фильм американского режиссера Тодда Филлипса «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли за два прокатных уикенда в России собрал более одного млрд рублей. В мировом прокате «Джокер» собрал более 900 млн долларов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мужчина аплодировал убийствам на показе «Джокера» и распугал весь зал. Полиция вывела его из зала, когда третий человек убежал в испуге из кинотеатра. Некоторые очевидцы рассказали, что подозрительный мужчина выпил целую бутылку текилы перед началом просмотра.