Депутаты Петербурга просят изменить законопроект о домашнем насилии

Петербургские депутаты просят внести корректировки в законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия». Предложения направлены на рассмотрению председателю Совета федерации РФ Валентине Матвиенко.

С инициативой выступила депутат фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Надежда Тихонова.

«Очень важно поддержать инициативу даже в таком виде. Сейчас это совершенно беззубый, рафинированный закон, но даже он вызвал большой резонанс в обществе», — подчеркнула Тихонова.

Парламентарии просят включить в определение «семейно-бытовое насилие» все виды физического насилия, в том числе те, что могут быть классифицированы как преступления. Из-за отсутствия данного пункта часть жертв домашнего насилия может остаться без предусмотренных законопроектом мер социальной поддержки: медицинской, правовой и психологической помощи.

Тихонова также предлагает дать четкое определение психологическому, сексуальному и имущественному насилию.

Еще один аспект, на который следует обратить внимание — провозглашение «поддержки и сохранения семьи» основной целью закона. Депутаты опасаются, что это может быть использовано для навязывания жертве примерения с агрессором.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из законопроекта могут исключить сексуальное, психологическое и экономическое насилие.