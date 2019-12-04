В Петербурге обнаружили 4,5 тонны нелегальной красной икры

В Петербурге обнаружили 4,5 тонны нелегальной красной икры
Товар, вероятно, некачественного производства. Фото: www.fsvps.ru

Благодаря системе «Меркурий», сотрудники Россельхознадзоре нашли и уничтожили незаконную партию красной икры весом 4,5 тонны.

186 контейнеров и 79 пластиковых банок красной икры из Петропавловска-Камчатска на территории Санкт-Петербурга удалось обнаружить, проанализировав информацию системы «Меркурий». Как выяснилось, площадки, куда должны были доставить сырье, не зарегистрированы в системе, а значит, продукт потенциально опасен.

Кроме того, на указанные адреса в Фрунзенском и Московском районах Северной столицы, продукция не поступала. На обнаруженной таре не было маркировки и не удалось установить производителя, что также ставит качество икры под сомнение. Всю партию пришлось сжечь.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неподалеку от железнодорожной станции «Обухово» пресекли продажу поддельных часов известных брендов.

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