На ж/д станции Обухово пресекли контрафакт наручных часов

На ж/д станции Обухово пресекли контрафакт наручных часов
Против владельца товара завели административное дело. Фото: Baltphoto

В торговом павильоне на железнодорожной станции Обухово мужчина реализовывал контрафактную партию наручных часов.

Оказывается, 39-летний предприниматель продавал часы под видом известных брендовых марок. Сотрудники правоохранительных органов попросили подтвердить наличие соответствующей документации на товар, и выяснилось, что у мужчины отсутствует соглашение с официальными правообладателями брендов.

Аксессуары, общей стоимостью 230 тысяч рублей, был изъяты и отправлены на экспертизу, сообщают в пресс-службе ГУ МВД на транспорте по Петербургу. Нарушителю придется уплатить трёхкратную стоимость нелегального товара.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на границе России и Финляндии служебная собака обнаружила 102 пачки сигарет L&M, которые петербуржец пытался вывезти за границу.

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На ж/д станции Обухово пресекли контрафакт наручных часов
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