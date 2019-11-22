На ж/д станции Обухово пресекли контрафакт наручных часов

В торговом павильоне на железнодорожной станции Обухово мужчина реализовывал контрафактную партию наручных часов.

Оказывается, 39-летний предприниматель продавал часы под видом известных брендовых марок. Сотрудники правоохранительных органов попросили подтвердить наличие соответствующей документации на товар, и выяснилось, что у мужчины отсутствует соглашение с официальными правообладателями брендов.

Аксессуары, общей стоимостью 230 тысяч рублей, был изъяты и отправлены на экспертизу, сообщают в пресс-службе ГУ МВД на транспорте по Петербургу. Нарушителю придется уплатить трёхкратную стоимость нелегального товара.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на границе России и Финляндии служебная собака обнаружила 102 пачки сигарет L&M, которые петербуржец пытался вывезти за границу.