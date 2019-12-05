Кит Харрингтон объяснил смерть Дейенерис в «Игре престолов»

Он считает, что иначе Джон Сноу поступить просто не мог.

Актер Кит Харрингтон спустя несколько месяцев после окончания «Игры престолов» прокомментировал неожиданную смерть Дейенерис. Его цитирует ИА Nation News. Харрингтон отметил, что этот поступок довольно логичен. Для начала. Дейенерис в последнем сезоне вела себя не очень адекватно – она начала убивать всех подряд и это не могло устраивать Джона Сноу. Также он, как человек, любящий свою семью, не мог стерпеть, что она хотела избавиться от его сестер. Это стало последней каплей.

«Он делает выбор в пользу своей семьи»,

— объяснил актер.

Напоминаем, что сейчас телеканал НВО работает над приквелом «Игры престолов». В связи с выходом финального сезона сериала было множество споров – люди требовали переснять его.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Игра престолов» собрала рекордное количество номинаций на Эмми.