В бизнес-центре на Ленинском обнаружили тело мужчины

В Московском районе Санкт-Петербурга в бизнес-центре был обнаружен труп мужчины. Он находился пятом этаже.
Сообщение очевидцев поступило в полицию в 13:46. Об это сообщает «Мойка78». В доме №151, корпус 1, по Ленинскому проспекту, у лифта пятого этажа было обнаружено тело мужчины.
Полицейские установили личность погибшего.
Информация о причине смерти неизвестна, на данный момент тело направлено в морг.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что в Приморском районе Петербурга злоумышленник с ножом ворвался в цветочный магазин и похитил деньги из кассы. В отдел полиции обратилась 53-летняя продавец-кассир. По словам заявительницы, неизвестный зашел в магазин около 23:20. Мужчина начал угрожать сотруднику ножом, после чего из незакрытого кассового аппарата вытащил 2 тыс. 100 рублей.