В бизнес-центре на Ленинском обнаружили тело мужчины

В Московском районе Санкт-Петербурга в бизнес-центре был обнаружен труп мужчины. Он находился пятом этаже.

Сообщение очевидцев поступило в полицию в 13:46. Об это сообщает «Мойка78». В доме №151, корпус 1, по Ленинскому проспекту, у лифта пятого этажа было обнаружено тело мужчины.

Полицейские установили личность погибшего.

Информация о причине смерти неизвестна, на данный момент тело направлено в морг.