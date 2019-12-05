В бизнес-центре на Ленинском обнаружили тело мужчины

В бизнес-центре на Ленинском обнаружили тело мужчины
Следов насильственной смерти не обнаружено. Фото: google.com

В Московском районе Санкт-Петербурга в бизнес-центре был обнаружен труп мужчины. Он находился пятом этаже.

Сообщение очевидцев поступило в полицию в 13:46. Об это сообщает «Мойка78». В доме №151, корпус 1, по Ленинскому проспекту, у лифта пятого этажа было обнаружено тело мужчины.

Полицейские установили личность погибшего.

Информация о причине смерти неизвестна, на данный момент тело направлено в морг.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что в Приморском районе Петербурга злоумышленник с ножом ворвался в цветочный магазин и похитил деньги из кассы. В отдел полиции обратилась 53-летняя продавец-кассир. По словам заявительницы, неизвестный зашел в магазин около 23:20. Мужчина начал угрожать сотруднику ножом, после чего из незакрытого кассового аппарата вытащил 2 тыс. 100 рублей.
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