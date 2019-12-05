Евгений Водолазкин представит книгу особенного писателя Владимира Долматова

В Петербурге писатель Евгений Водолазкин представит книгу Владимира Долматова «Раздольские рассказы». Презентация пройдет 6 декабря в музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме.

Владимир Долматов — человек с тяжелой инвалидностью. Написать книгу ему удалось несмотря на полное отсутствие возможности держать что-либо в руках, отмечает волонтер «Перспективы» Елена Самсонова.

Живет Долматов в доме сопровождаемого проживания благотворительной организации «Перспективы» в деревне Раздолье вместе с другими людьми, страдающими тяжелыми физическими и ментальными отклонениями.

Представить «Раздольские рассказы» в Петербурге предстоит писателю Евгению Водолазкину. Именно он стал автором предисловия к книге.

«Он описывает какие-то мелочи, детали. В литературе это значит очень многое. Владимир Долматов рассказывает о том, как он встает утром, с кем беседует, что интересного слышит… Описывает окружающих ему людей, свои прогулки и главное, как они помогают друг другу. Это очень трогательно», — рассказал gazeta.spb.ru Евгений Водолазкин.

Как отмечает писатель, Владимир Долматов — человек, которого можно назвать особенным. Он страдает тяжелым заболеванием, с трудом ест самостоятельно и нуждается в помощи. Несмотря на это, ему удалось напечатать сборник рассказов на компьютере.

Презентация начнется в 18:30. Вход будет осуществляться в свободном режиме.

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