Петербургская компания «Аргус-Спектр» запускает завод в Финляндии

Петербургская компания &#171;Аргус-Спектр&#187; запускает завод в Финляндии
Завод не уступит по мощности российскому. Фото: https://pixabay.com/

Предприятие будет выпускать противопожарные системы.

Об этом стало известно сегодня, 5 декабря. Об этом сообщает исполнительный директор компании Михаил Левчук, передает ТАСС. Он отметил, что завод начнет работать 11 декабря в Савонлинне. На строительство потратили около 3 миллионов евро, через сколько объект окупит себя – остается только догадываться. Предприятие ничем не будет уступать российскому по мощности, а, значит, оно тоже сможет выпускать до 100 тысяч приборов в месяц.

Напоминаем, что за последние годы товарооборот между Санкт-Петербургом и Финляндией вырос более чем на 20%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленинградской области открыли завод по производству растворимого кофе. Новая фабрика по производству кофе в Ленобласти создала новые рабочие места для местных жителей. В открытие завода инвестировали 6,4 миллиарда рублей, 60% из которых — оборудование и современные технологии.

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Петербургская компания «Аргус-Спектр» запускает завод в Финляндии