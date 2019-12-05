Петербургская компания «Аргус-Спектр» запускает завод в Финляндии

Предприятие будет выпускать противопожарные системы.

Об этом стало известно сегодня, 5 декабря. Об этом сообщает исполнительный директор компании Михаил Левчук, передает ТАСС. Он отметил, что завод начнет работать 11 декабря в Савонлинне. На строительство потратили около 3 миллионов евро, через сколько объект окупит себя – остается только догадываться. Предприятие ничем не будет уступать российскому по мощности, а, значит, оно тоже сможет выпускать до 100 тысяч приборов в месяц.

Напоминаем, что за последние годы товарооборот между Санкт-Петербургом и Финляндией вырос более чем на 20%.

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