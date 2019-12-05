Гендиректор «Зенита» заявил, что информация о подписании контракта с Дзюбой – фейк

Медведев рассказал, когда можно будет обсуждать договор с нападающем.

Об этом стало известно сегодня, 5 декабря. Генеральный директор Дмитрий Медведев поделился информацией с «Чемпионатом». Он отметил, что читал в СМИ информацию о подписании контракта с нападающим Артемом Дзюбой. Медведев заверил, что пока говорить об этом рано – вся информация появится уже в 2020 году.

«Сейчас никаких официальных и подписанных договоренностей нет»,

— подчеркнул он.

Напоминаем, что источники уверяли, будто Дзюба будет играть за «Зенит» еще как минимум два года с возможностью продления на один год и зарплатой 3,6 миллиона евро.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Семак заявил, что «Кокорин тренируется с момента возвращения, он не получает денег до зимней паузы».