Йен Сомерхолдер рассказал, во сколько лет потерял невинность

Йен Сомерхолдер рассказал, во сколько лет потерял невинность
Йен Сомерхолдер в сериале "Дневники вампира"

Американский актер Йен Сомерхолдер, получивший известность в телесериалах «Остаться в живых» и «Дневники вампира» признался, что лишился девственности в раннем возрасте.

Йен Сомерхолдер, который сейчас женат на актрисе из «Сумерек» Никки Рид, рассказал на радио SiriusXM, что его первый секс произошел в 13-летнем возрасте. По словам звезды, это было «весело» и долгожданно. Девушка, с которой он потерял девственность, была три года старше.

Сомерхолдер также рассказал, что по части ухаживания за девушками он учился у своего старшего брата, которого актер называет «настоящим Казановой».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Анастасия Решетова отреагировала на слухи об измене Тимати. Сам Тимати никак не реагирует на окружающие его слухи, но Анастасия решила прояснить ситуацию.

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