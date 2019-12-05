Йен Сомерхолдер рассказал, во сколько лет потерял невинность

Американский актер Йен Сомерхолдер, получивший известность в телесериалах «Остаться в живых» и «Дневники вампира» признался, что лишился девственности в раннем возрасте.

Йен Сомерхолдер, который сейчас женат на актрисе из «Сумерек» Никки Рид, рассказал на радио SiriusXM, что его первый секс произошел в 13-летнем возрасте. По словам звезды, это было «весело» и долгожданно. Девушка, с которой он потерял девственность, была три года старше.

Сомерхолдер также рассказал, что по части ухаживания за девушками он учился у своего старшего брата, которого актер называет «настоящим Казановой».

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