Гидротермальные источники в Эгейском море были найдены учеными

Ученые успешно провели исследование на вулкане Колумбо, которые находится на дне Эгейского моря неподалеку от острова Санторин, и нашли ранее неизвестные гидротермальные источники.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на афинское издание, NASA выступил спонсором международного океанографического исследования на вулкане. Гидротермальные источники были обнаружены американскими роботами, которые также запечатлели процветающие вокруг вулканов сообщества бактерий.

В обозримом будущем автономные подводные аппараты хотят использовать для исследования океанов на крупных спутниках Сатурна и Юпитера.

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