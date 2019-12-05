Гидротермальные источники в Эгейском море были найдены учеными

Гидротермальные источники в Эгейском море были найдены учеными
Остров Санторини. Фото: pixabay

Ученые успешно провели исследование на вулкане Колумбо, которые находится на дне Эгейского моря неподалеку от острова Санторин, и нашли ранее неизвестные гидротермальные источники.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на афинское издание, NASA выступил спонсором международного океанографического исследования на вулкане. Гидротермальные источники были обнаружены американскими роботами, которые также запечатлели процветающие вокруг вулканов сообщества бактерий.

В обозримом будущем автономные подводные аппараты хотят использовать для исследования океанов на крупных спутниках Сатурна и Юпитера.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мозг полярников начал уменьшатся после долгого пребывания в Антарктиде.

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Гидротермальные источники в Эгейском море были найдены учеными
Мозг полярников начал уменьшатся после долгого пребывания в Антарктиде
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