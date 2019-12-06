Ученые обнаружили редкое заболевание, вызванное вейпами

по мнению ученых, металлы выделялись при нагревании спирали внутри электронной сигареты. Фото: pixabay

по мнению ученых, металлы выделялись при нагревании спирали внутри электронной сигареты. Фото: pixabay

Международная группа ученых из США и Великобритании диагностировала у 49-летней пациентки редкое заболевание легких. Специалисты уверены, что причиной такого обнаружения стало курение электронных сигарет.

У женщины был диагностирован пневмокониоз. Зачастую такое заболевание возникает у работников тяжелых отраслей промышленности. Оно характеризуется затруднением дыхания и хроническим кашлем.

Как сообщил телеканал Sky News, женщина не подвергалась воздействию тяжелых металлов, из-за чего специалисты пришли к выводу, что к заболеванию привело курение электронных сигарет.

Ученые провели анализ образца легочной ткани пациентки. Он выявил, что в испарениях вейпа содержались следы никеля, хрома, кобальта, марганца. Вероятно, металлы выделялись при нагревании спирали внутри электронной сигареты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что российские врачи смогли пересадить легкие и печень одновременно. Медики спасли жизнь маленькому жителю села Таранай.