Ученые обнаружили редкое заболевание, вызванное вейпами

Ученые обнаружили редкое заболевание, вызванное вейпами
по мнению ученых, металлы выделялись при нагревании спирали внутри электронной сигареты. Фото: pixabay

Международная группа ученых из США и Великобритании диагностировала у 49-летней пациентки редкое заболевание легких. Специалисты уверены, что причиной такого обнаружения стало курение электронных сигарет.

У женщины был диагностирован пневмокониоз. Зачастую такое заболевание возникает у работников тяжелых отраслей промышленности. Оно характеризуется затруднением дыхания и хроническим кашлем.

Как сообщил телеканал Sky News, женщина не подвергалась воздействию тяжелых металлов, из-за чего специалисты пришли к выводу, что к заболеванию привело курение электронных сигарет.

Ученые провели анализ образца легочной ткани пациентки. Он выявил, что в испарениях вейпа содержались следы никеля, хрома, кобальта, марганца. Вероятно, металлы выделялись при нагревании спирали внутри электронной сигареты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что российские врачи смогли пересадить легкие и печень одновременно. Медики спасли жизнь маленькому жителю села Таранай.

исследование ученые электронные сигареты
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Массовая авария ночью затормозила Московское шоссе
Ученые обнаружили редкое заболевание, вызванное вейпами
Дзюба признан лучшим спортсменом года
В Петербурге открылся международный форум «Арктика: настоящее и ...
Трассу М-11 обеспечат сотовой связью в 2020 году
Воздушная гимнастка сломала позвоночник, упав с восьмиметровой высоты
В Петербурге собираются крупные очереди за билетами на детскую елку
Шлагбаум остановил нарушителя на пункте оплаты на ЗСД