Российские врачи первыми в мире смогли пересадить легкие и печень ребенку

Врачи смогли пересадить три органа сразу. Фото: Pixabay
Врачи смогли пересадить три органа сразу. Фото: Pixabay

Они помогли маленькому Мише из села Таранай.

Об этом стало известно 22 апреля. До этого случая специалисты ни в одном уголке мира не могли пересадить легкие и печень одновременно, а вот врачам научного медицинского исследовательского центра им. Академика В.И. Шумакова это удалось, передает ТАСС. Министр здравоохранения заверила, что детям подобные операции не разу не делали. Были, конечно, попытки, но все оказывались неудачными.

О девятилетнем счастливчике известно, что у него диагностировали муковисциоз и цирроз печени. Теперь у Миши есть шанс поправиться.

Специалисты рассказали, что сложней всего было найти органы для ребенка, так как он – довольно миниатюрный мальчик весом всего 30 килограмм. Врачи отметили, что уникальная операция была сделана еще в феврале, но все это время они ждали, чтобы понять – как будет себя чувствовать Миша. Он сейчас чувствует себя хорошо.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Мариинской больнице проведена уникальная операция на легкие.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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